“1960'ların devletini yeniden inşa etmeye cesaret etmeliyiz"

Rum lider Hristodulidis, aynı fikirde olmayacağı ve desteklemeyeceği olası bir çözüm planını halkın önüne koymasının söz konusu olmadığını söyledi ve "1960'ların devletini yeniden inşa etmeye, atılımlar yapmaya cesaret etmeliyiz" dedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ülke yönetimini üstlenmesinin üzerinden bir yıl geçmesi dolayısıyla düzenlediği ve halka hitap ettiği basın toplantısında, bir yıllık icraatlarını değerlendirdi ve çeşitli açıklamalarda bulundu.Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, “Başkana Göre Her Şey Yolunda” başlığıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in ülke yönetimindeki bir yılıyla ilgili olarak önceki akşam düzenlediği basın toplantısının “benzerlerinden biri olduğu” yorumunda bulundu.Hristodulidis’in bir soru üzerine politikalarıyla değil, ancak yaptığı tercihler ve takındığı tutumlarla ilgili bazı hatalarını kabul ettiğini yazan gazete, Hristodulidis’in öte yandan tüm alanlarda “güzelleştirilmiş bir yönetim imajı” ortaya koyduğunu belirtti.Hristodulidis’in basın toplantısında Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunduğunu yazan gazete, Hristodulidis’in bir soruya yanıtında “aynı fikirde olmayacağı ve desteklemeyeceği olası bir çözüm planını halkın önüne koymasının söz konusu olmadığını söylediğini” iletti.Hristodulidis’in basın toplantısının açılışında yaptığı konuşmada ise BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Sorunuyla İlgili Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın bugünlerde Kıbrıs’a gerçekleştireceği yeni ziyaretine atıfta bulunduğunu ve müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili yeni bir çabanın başlangıcından söz ettiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in “bunun kendi ısrarlı çaba ve inisiyatiflerinin sonucu olduğunu söylediğini” aktardı.Kendilerinin, her daim Yunanistan hükümetiyle iş birliği içerisinde BM, AB ve tüm önemli uluslararası aktörlere yönelik harekete geçmesinin sonuç getirdiğini savunan Hristodulidis, bugüne kadarki müzakere kazanımlarından yararlanarak, Kıbrıs sorununun iki kesimli, iki toplumlu federasyon temelinde çözülmesi hedefiyle içtenlik ve kararlılıkla müzakere masasına gelme konusunda iradesini ve buna hazır olduğunu bir kez daha yineledi.Arzu ettikleri şeyin açık ve samimi olduğunu da dile getiren Hristodulidis, “işgal birlikleri ve müdahale hakları olmadan, ülkenin tüm yasal vatandaşları için temel insan haklarını sağlayacak bir çözüm aracılığıyla vatanın kurtulmasını ve yeniden birleşmesini istediklerini” iddia etti.Hristodulidis, ileri sürdüğü Türk tutumunun sonucu olan zorlukları ve meydan okumaları görmezden gelmediğini, bununla birlikte Sayın Holguin’in misyonuna tam bir ciddiyet ve özlü müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin bir fırsat penceresi olarak yaklaştıklarını da sözlerine ekledi.Hristodulidis ayrıca, “1960’ların devletini yeniden inşa etmeye, atılımlar yapmaya cesaret etmeliyiz ve Avrupa’da, ortak evimizde benimseyebileceğimiz en iyi örnekler ve uygulamalara sahibiz” dedi.Alithia gazetesi ise “Gösteriş Festivali” başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, Hristodulidis’in önceki akşam televizyon kanallarından da canlı yayınlanan basın toplantısıyla ilgili değerlendirmelerin doğrulandığını yazdı.Hristodulidis’in popülaritesinin çöküşü ve vatandaşların hayal kırıklığını gösteren anketlerin verdiği mesajı almadığının görüldüğünü yazan gazete, Hristodulidis’in hatalarını kabul etmediğini, ancak sadece imaj uğruna durumu güzelleştirmeye çalıştığını kaydetti.Hristodulidis’in Kıbrıs konusunda ise vatandaşların “zekasını” yanıltmaya çalıştığını ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Sorunuyla İlgili Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın atanmasının kendi ısrarlı çaba ve inisiyatiflerinin sonucunda olduğunu söylediğini yazan gazete, hakikatin ise aslında Hristodulidis’in hatalarına rağmen, BM Güvenlik Konseyi'nin geçen temmuz ayındaki belirleyici müdahalesinin ardından Holguin’in atanması olduğuna işaret etti.Fileleftheros ise “Çıtayı Yüksekte Tutmakta Israr Ediyor” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in basın toplantısında yaptığı açıklamalara yer verdi.Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir AB temsilcisi atanmasının amaç olarak kalmayı sürdürdüğünü söylediğini bildiren gazete, Hristodulidis’in bu pozisyon için belirli bir kişinin olduğunu söylediğini yazdı.Bu kişinin Angela Merkel olmadığını, Avrupa Konseyi Başkanı'nın söz konusu kişiyi bildiğini ve bahse konu kişinin Avrupa Konseyi Başkanı'yla görüşmelerde bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, Holguin’in çabasının nasıl gelişme göstereceğine bağlı olarak, bunun nasıl olacağını göreceklerini ifade etti.Holguin’in zaman takvimleriyle ilgili bir soru üzerine ise zaman takvimleri olmadığı yanıtını veren Hristodulidis, ancak Holguin’in misyonunun süresiz olmadığını belirtti.Basın toplantısında “Kıbrıs sorunundaki çıkmaz ve her gün yeni oldubittiler meydana gelmesiyle” ilgili endişesini de ortaya koyan Hristodulidis, “sahip oldukları en önemli şeyin Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu ve herhangi bir başka çözüm biçiminin, sahip oldukları şeyi hükümsüz kılacağını” iddia etti.Dolayısıyla başka seçenekleri olmadığını ve iki devletin tartışılacak bir tercih olmadığını öne süren Hristodulidis, zorluklara rağmen elinden geleni yapma sorumluluğuna sahip olduğunu savundu.Hristodulidis, Guterres çerçevesiyle ilgili olarak ise, bu çerçeve temelinde müzakere etmeye hazır olduğunu yineledi.