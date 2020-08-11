UNIFIL, Limasol Limanı’na taşınacak

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki askeri ve sivil gelişmelerde belirleyici rol oynadığına işaret ederken, BM’nin UNIFIL merkezi için Güney Kıbrıs’ı seçmesinin “güvenoyu” olduğuna dikkat çekti

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü’nün (UNIFIL), Beyrut’ta meydana gelen patlama yüzünden limanın büyük zarar görmesi nedeniyle Limasol Limanı’na taşınacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Rum radyosuna yaptığı açıklamada, BM’nin New York’taki Rum Daimi Temsilciliği’nin bu konuyla ilgili ağız yokladığını ve Rum Hükümeti’nin hemen kolaylık sağlanması için harekete geçtiğini söylediğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin UNIFIL’e ait savaş gemilerinin Limasol Limanı’nda kalabilmesi için olumlu yanıt verdiğini kaydetti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki askeri ve sivil gelişmelerde belirleyici rol oynadığına işaret ederken, BM’nin UNIFIL merkezi için Güney Kıbrıs’ı seçmesinin “güvenoyu” olduğuna dikkat çekti.

EMAK VE RUM ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ GÜNEY KIBRIS’A DÖNDÜ

Gazete, bir diğer haberinde ise, patlama sonrasında Lübnan’a giden Rum Felaketle Özel Mücadele Birimi (EMAK) ile Rum Polisi Çevik Kuvvet’ten 10 kişilik ekibin dün Güney Kıbrıs’a döndüğünü yazdı.

Haberde, ekibin Rum Milli Muhafız Ordusu ile Rum polisine ait iki helikopterle döndükleri; koronavirüs testine tabi tutuldukları ve 14 gün süreyle karantinada kalacakları belirtildi.

GÜNEY KIBRIS LÜBNAN’A 20 TONDAN FAZLA GIDA YARDIMI GÖNDERİYOR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Güney Kıbrıs’ta 20 tondan fazla birincil ihtiyaç malzemesi toplandığını ve bugün, Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait “IKARIA” adlı feribotla Lübnan’a gönderileceğini yazdı.

Gazete, gıda yardımının yanı sıra jeneratör ve tıbbi malzeme de gönderileceğini kaydetti.