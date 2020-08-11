Rusya Koronavirüs Aşısını Buldu

Tüm dünya geçtiğimiz aralık ayından bu yana corona virüsü ile mücadele ediyor.

Tüm dünya corona virüsü aşısı beklerken, Rusya Devlet Başkanı Putin aşıyı geliştirdiklerini ve kızlarından birinin aşıyı yaptırdığını söyledi

Putin; Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen corona virüsü aşının tescil edildiğini açıkladı

Putin’in açıklamasına göre aşı tüm testlerden geçti ve tescil edildi. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu

Aşı haberini veren Putin; “Bildiğim kadarıyla, bu sabah dünyada bir ilk olarak yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı tescillendi” dedi

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’dan kendisini aşı ile ilgili bilgilendirmesini isteyen Putin, aşının oldukça etkili olduğunu ve güçlü bir bağışıklık oluşturduğunu bildiğini söyledi

Putin, aşının tüm denemelerden geçtiğini vurgulayarak; “Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu çok iyi biliyorum, kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Kendisinin bu bağlamda deneyde yer aldığını düşünüyorum” diye konuştu

Moskova’daki Gamaleya Ensititüsü’nün geliştirdiği aşı Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Aşının insanlı testlerinin iki aydan kısa bir sürede tamamlandığı belirtiliyor



Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, geçen ay sonlarında, Rusya’nın Covid-19 aşı çalışmalarında klinik test aşamasının başarıyla sonuçlandırdığını söylemişti.

Bazı uzmanlar, Rusya’nın aşı çalışmalarında hızlı davranmasına şüpheyle yaklaşsa da Rusya aşının seri üretimine yakın zamanda başlamayı planlıyor

Dünya Sağlık Örgütü, aşı ile ilgili ilk açıklamayı yaptı. DSÖ sözcüsü, “Rus yetkililerle yakın temastayız” dedi. Öte yandan Rusya’nın geliştirdiği aşıya verilecek isim de belli oldu. Rusya aşıya “Sputnik” adını verecek

Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüs yüzbinlerce insanın yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya genelinde on milyonlarca insan corona virüsünden enfekte oldu. Aralık ayından beri mücadele ettiğimiz pandemi için henüz aşı geliştirilmemişti. Bazı ülkelerde ise pandeminin ikinci dalgası başladı ve vakalar yeniden artıyor. Tüm dünya koronavirüs aşısının geliştirilmesini 4 gözle bekliyor. Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu birçok ülke aşı çalışmaları yapıyor. Ancak aşı geliştirme sürecinde yapılan testler oldukça fazla zaman alıyor. Son olarak ise aşının onay alarak seri üretime geçirilmesi gerekiyor. Aralık ayından bu yana pek çok ülke aşı bulmaya çalışırken, Rusya’dan müjdeli bir haber geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, corona virüsüne karşı aşı geliştirdiklerini ve kızının aşı olduğunu söyledi. Dünya için umut olacak açıklamanın detayları içeriğimizde.