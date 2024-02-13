“Umudum, Lefkoşa'nın yeniden birleşmesini kutlamak”

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden ve Rum Lider Hristodulidis’le bir araya gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, tarafları Kıbrıs meselesinde uzlaşma için gerekli hazırlığı göstermeye davet etti. Hristodulidis ise “İsteğim, Lefkoşa'nın yeniden birleşmesini yakında kutlayabileceğimizdir" dedi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in daveti üzerine, Güney Kıbrıs'a geldi.Kalabalık bir heyetle önceki akşam saat 18.45'te Larnaka Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyareti, tarihi bir ilk olarak kayıtlara geçti. İlk kez bir Almanya Cumhurbaşkanı, Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştirdi.Güneydeki basın, Steinmeier'in ziyaret tarihlerinin, "Üç farklı dönüm noktasına" denk geldiğine işaret etti: Türkiye'nin 1974'teki askeri harekatının 50'nci, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin AB'ye üyeliğinin 20'nci ve Berlin Duvarı'nın yıkılışının 35'inci yıldönümleri...Söz konusu tespitler, Almanya Cumhurbaşkanlığı'nın Kıbrıs ziyaretine ilişkin açıklamasında da yer aldı.Söz konusu tarihî ziyaret, Steinmeier'in Kıbrıs'a ilk gelişi değil. Zira Dışişleri Bakanı sıfatıyla 2015 yılında dönemin Kıbrıslı liderleri Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.Steinmeier, dün sabah Nikos Hristodulidis ile görüştü. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapan Steinmeier ile Hristodulidis, daha sonra Lefkoşa Surlariçi ile Yeşil Hat’tı ziyaret etti.Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı, Goethe Enstitüsü, AB Evi ve Meclisi ziyaret eden Steinmeier, BM Barış Gücü (UNFICYP) askerleriyle de kısa bir görüşme yaptı.Steinmeier’in ziyaret programında Makarios Ortaokulu, Köfünye’deki mülteci kabul evi ve Lefkara köyü de bulunuyordu.Steinmeier, dün sabah saatlerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından karşılandı.Steinmeier, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tutumunun, AB’ye yaklaşımı gibi konuları etkilediğini söyledi, bu durumun Türkiye’ye sıklıkla açıklanması gerektiğini belirtti.Steinmeier bu açıklamasını, “tarihte ilk kez Kıbrıs’ı ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı” sıfatıyla, Lefkoşa’da gerçekleştirdi.Almanya Cumhurbaşkanı, ilgili tüm tarafları Kıbrıs meselesinde uzlaşma için gerekli hazırlığı göstermeye davet etti.Steinmeier’in söz konusu açıklaması üzerine Hristodulidis ise, AB'nin gerekli güvencelere sahip olması nedeniyle Kıbrıs sorununda daha aktif rol oynayabileceğini söyledi.Hristodulidis, Berlin Duvarı’nın yıkışının üzerinden 35 yıl geçtiğine işaret ederek, “Umudum ve isteğim, Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olan Kıbrıs'ın, Lefkoşa'nın yeniden birleşmesini yakında kutlayabileceğimizdir" dediSteinmeier ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin içeriğine değinen Hristodulidis, “ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, enerji, Avrupa gündemi ve Kıbrıs meselesini” görüştüklerini belirtti.Öte yandan Kıbrıs Rum Radyosu RIK ise Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ziyaretin ana mesajını şöyle yazdı:"Almanya'nın Kıbrıs'ta çözüm arayışlarında yapıcı adımları desteklemesi, Berlin'in Kıbrıs sorunundaki gelişmelere ihtiyatlı bir iyimserlikle bakması, Maria Angela Holguin Cuellar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atanmasının ardından daha ileri adımlar atılmasının umulması, ayrıca, Almanya'nın Birleşmiş Milletler'in çabalarını somut pratik eylemlerle desteklemesi.”