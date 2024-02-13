Hadise yıktı geçti

Sahne dansları ve kostümleriyle gündemden düşmeyen güzel şarkıcı Hadise, önceki gece Harbiye'de yer alan kongre merkezinde sahne aldı.
Yeni yılın ilk İstanbul performansını sergileyen Hadise, dansı ve kıyafetiyle dikkat çekti.
Ünlü popçu “Sevilmek, sayılmak kadar güzel bir his yok. İstanbul'da konser olunca dostlarım da geliyor. Zaten duygusal bir kadınım, onlar olunca başka bir his oluyor. Bu gece hayatımda ilk kez sahneye çıkıyor gibi heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Hadise, konser anlarının yer aldığı kareleri "Dün akşam bana ne yaşattınız?" notuyla paylaştı.
Paylaşımı takipçileri tarafından beğenilen şarkıcıya, "Gerçek olamazsın", "Mükemmeldin", "Böyle bir sahne olamaz", "Harikaydın" yorumları yapıldı.
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