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Ukraynalı işadamından Limasol’a 50 milyon Euro’luk dönme dolap

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Ukraynalı işadamından Limasol’a 50 milyon Euro’luk dönme dolap
Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden Ukraynalı bir işadamının, Limasol’un “kalbine” 50 milyon Euro’luk bir yatırım yapmayı planladığı haber verildi.
Ukraynalı işadamının Limasol’a, deniz seviyesinden yaklaşık 147 metre uzunluğunda olacak “Hyperion Limassol” isimli bir dönme dolap inşa etmek istediğini yazan Fileleftheros gazetesi, geçtiğimiz Çarşamba günü projenin planlamasını üstlenen “PPS Architects” mimarlık ofisinin, projeyi Limasol Belediye Konseyine sunduğunu belirtti.
Projenin belediyenin değil Limanlar İdaresinin yetki alanına girdiğini ve limanlar idaresinin de ilk bakışta projenin hayata geçirilmesine yeşil ışık yaktığının görüldüğünü kaydeden gazete, Limanlar İdaresi tarafından belirtildiği üzere, projenin Limasol eski Limanı alanına inşa edileceğini ekledi.
 
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