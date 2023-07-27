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Miçotakis Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a gidecek

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Miçotakis Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a gidecek

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.
Politis gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak Miçotakis’in Yunanistan’daki yangınlarla mücadele eden yangın söndürme uçağının düşmesi ve uçağın iki pilotunun hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelediği Güney Kıbrıs ziyaretini Pazartesi günü yapacağını yazdı.
Gazete, Miçotakis’in Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesindeki ana hedefinin, Kıbrıs sorununun detaylı şekilde tartışılması olduğunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, mevcut konjonktürdeki niyetini, isteklerini ve hedeflerini net şekilde anlamayı arzuladığını kaydetti.
Haberde, Miçotakis’in ziyaretinin oldukça önemli addedildiği ve Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorunu ile birlikte Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde oluşan gelişmelerle ilgili niyetlerini öğrenmeyi arzuladığı ifade edildi.
 

Etiketler; #Miçotakis #Yunanistan #Güney Kıbrıs
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