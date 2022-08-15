Önce soyundu, sonra tekbir getirip herkesi havaya uçurmakla tehdit etti

Güney Kıbrıs'tan İngiltere'ye gitmek üzere havalanan uçakta bir kadının soyunup tekbir getirerek, uçakta patlayıcı bulunduğunu söylemesi üzerine büyük panik yaşandı.

Güney Kıbrıs’ın Larnaca kentinden

’nin Manchester kentine varmak üzere kalkan Jet2 havayollarına ait bir uçakta büyük panik yaşandı.

İngiltere

İngiliz ve Yunan basınında yer alan haberlere göre, uçakta bulunan bir kadın yolcu, soyunup,

tekbir getirmeye başladı ve uçakta patlayıcı bulunduğunu iddia ederek diğer yolcuları tehdit etti.

Kadının bir anda soyunduğu ve tekbir getirerek kokpite girmeye çalıştığı aktarıldı. Kadının iki kez kokpite ulaşma çabası yetersiz kalırken, geri döndü ve uçağın ön kısmında oturan çocuklara ‘ölmeye hazır mısınız?’ diye sordu.

UÇAK PARİS’E ACİL İNİŞ YAPTI

Uçakta büyük panik yaşanırken, Manchester’da yaşayan İngiliz vatandaşı Philipp o’Brien, üstü çıplak kadını zapt etmeyi başardı. Uçak acil olarak Fransa’nın başkenti Paris’teki Charles de Gaulle havaalanına yönlendirildi. Burada polis memurları kadını tutuklarken, uçak Manchester’a varmak üzere yoluna devam etti.

İngiliz Mirror gazetesine konuşan cesur baba Philipp o’Brien, “Her şey çok normal başlamıştı. Ancak kalkıştan bir süre sonra kadının teki çıplak bir şekilde koridorda koşarak kokpite ulaştı. Ve Allahü Ekber diyerek kokpit kapısını yumruklamaya başladı.” dedi.

KAHRAMAN BABA KONUŞTU

Eskiden güvenlik görevlisi olduğu belirtilen O’Brien, uçaktaki personelin duruma müdahale etmemesi nedeniyle kendisinin olaya dahil olduğunu ve kadını etkisiz hale getirmeyi başardığını söyledi.

O’Brien’in müdahalesinin uçaktaki diğer yolcuları da rahatlattığı aktarıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, otuzlu yaşlarında olduğuna inanılan kadının, ailesinin terör örgütü IŞİD üyesi olduğunu söylediğini de öne sürdü.