Kotak "Hükümet fakirleşme ve enflasyona karşı kayda değer tek bir adım atmadı"

Lefkoşa İlçe Başkanı ve Ekonomi Komitesi üyesi Kotak hükümeti fakirleşme ve enflasyona karşı kayda değer tek bir adım atmamakla suçladı

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa İlçe Başkanı ve Ekonomi Komitesi üyesi Serhat Kotak, artan pahalılık ve hızla azalan alım gücüne dikkat çekerek hükümeti fakirleşme ve enflasyona karşı kayda değer tek bir adım atmamakla suçladı.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Kotak, “Planlı, yakın geleceğe dair öngörüleri olan ve ona göre kararlar alıp uygulayan bir ekonomi yönetimine en fazla ihtiyaç duyduğumuz böyle bir ekonomik kriz döneminde maalesef bu vizyondan yoksun rüzgarda savrulan bir yapı ile karşı karşıyayız” dedi.

Hükümetin enflasyonla mücadele politikası olmadığını, halka karşı kendini sorumlu hissetmediğini savunan Kotak, bu nedenle "maaşları bu ay da ödeyelim, bir sonraki ay bakarız" yaklaşımıyla ilerlediğini iddia etti ancak bu anlayışla 2022 yılı sonuna doğru ülkeyi ekonomik olarak çok daha zor günlerin beklediğini belirtti.

“Maalesef sanki ekonomi yönetmek sadece maliye politikaları ve maliye kalemleri arsındaki kaydırmalarla maaş ödemekten ibaretmiş gibi bir anlayışla karşı karşıyayız. Bilimsel ekonomi yönetimi yerine ekonomimiz sanki de rastgele açık denizde savruluyor, hangi yöne gittiği dahi bilinmiyor” ifadelerini kullanan Kotak, hükümet yetkililerinin sürekli pandeminin etkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı mazeretinin arkasına saklanmaya çalışarak “yapacak bir şey yok” dediğini; sorumluluk almamaya çalıştığını savundu.

Acil olarak önce ilk iki yılda, sonraki adım olarak da beş yılda ulaşılması gereken ekonomik hedefler belirlenip bunlara ulaşabilmek için gereken yönetsel ve yasal adımların atılması gerektiğini vurgulayan Kotak, “İlk olarak yapılması gereken şey, temel gıda ve tüketim maddelerinin gümrük, fon ve vergi oranlarının aşağıya çekilmesi ve hızla hayatın ucuzlatılmasıdır. Her birkaç ayda bir çalışan ve işvereni karşı karşıya getiren asgari ücret pazarlık masası kurulacağına, asgari ücreti kamudaki en düşük maaşa endeksleyip işverene de aynı oranda destek vererek halkımızın alım gücünün erimesinin biraz da olsa önüne geçilmelidir. Dövizdeki dalgalanmaları önlemek ülkeyi yönettiğini iddia edenler tarafından mümkün olmayabilir ancak temel tüketim maddelerinin fiyatlarının aşağıya çekilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması ellerindedir. Ne yazık ki bu konuda hiçbir adım atılmadığını üzülerek görmekteyiz” diye konuştu.



-"Enflasyon muhasebesine geçilmesi kaçınılmaz"



Özel sektörün ekonomik kriz ortamında bir nebze olsun önünü görebilmesi için enflasyon muhasebesine geçilmesi gerektiğini belirten Kotak, “Bu adımla işletmelerimiz muhasebe olarak dövizin ciddi yükselişine karşı sınırlı da olsa korunabilecektir. Pandemi süreci ve şimdi patlak veren Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan tahıl ve diğer gıda ürünlerine erişimdeki sıkıntı bizlere, ülkemizde kendi kendimize yeten gıda üretiminin ne kadar elzem olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda ivedi olarak tarımın öncelikli öncü sektörler arasında olmasını sağlayacak bir dizi kararlar alınması ve halkımızın yanında tüm turistik tesislerin de ihtiyaçlarının yerel üretimden kaynaklanmasının sağlanması için teşvik sistemi dahil tüm gerekli mevzuat tadilatları yapılmalıdır.” ifadeleri kullandı.

