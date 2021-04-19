“Türkiye’yle ilişkilerin iyileştirilmesi kolay değil”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’yle ilişkilerin kademeli olarak iyileştirilmesinin kolay bir iş olmayacağını söyledi.



Dendias, Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Güney Kıbrıs’ta pazar günü yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, özetle “farklı anlayış ve yaklaşıma sahip oldukları meseleleri halının altına saklamanın mümkün olmadığını” ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla geçen gün gerçekleştirdikleri görüşmeye de değinen Dendias, kamuoyundaki tartışmalara rağmen, görüşmenin Türkiye’yle ilişkilerin kademeli olarak iyileştirilmesi konusunda ilk adım olabileceğini dile getirdi.



