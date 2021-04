Sizin Dünyanız : Nisbet Kızılyürek

Halkın Sesi Ailesi olarak "Halkın Dili" olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Güzelyurt sosyal sigortalar dairesi memuru ve aynı zamanda Akder Başkanı Nisbet Kızılyürek ... İyi okumalar efendim..

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM

Mükemmelliyetci.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Önceden beri hep gezgin olmak isterim ve '' iyi bir eğitimci''.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Bu ara Covid’le yaşamak!!



KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Haksızlık! ne bana ne da başkasına yapılmasını istemem.



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Yaşanması gerekiyorsa yaşar asla pişman olmam, ders çıkarılması gerekirse, ders çıkarır yoluma devam ederim.



EN BÜYÜK SEVİNCİM.

Sağlığım için şükrediyorum. Sevgi dolu yüreğim, yanımda destek olan ailem, sevdiklerim.



HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Tam zamanında yaşadığım operasyonlar ve sağlığıma kavuşmak.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Sevgili Cenk Mutluyakalı'nın ''Salıncak'' kitabı.



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Her türlü müzikten keyif alırım :) Özellikle yerel sanatçılarımızı severek takip ederim.



EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Gözlerinin ardında (Behind her eyes)



KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Beyaz eşya.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Gereksiz yok. Herşey gerekli!



BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Kitap



KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Fazla iyi niyetim!



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Koyduğum hedeflere odaklanarak, gerçek olması için gerekeni yapmak. Kişisel gelişime açık olmam.



OLMASA DA OLUR...

Silahlar, savaşlar, yalanlar, entrikalar.



OLMAZSA OLMAZ...

Sağlık & Sevgi.



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Molehiya.



HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Sevgi, hoşgörü ile savaşların olmadığı ve barış içinde güzel bir dünya.



AŞK BENİM İÇİN...

Herşey.



ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Dünyanın da lider olarak tanıdığı ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK.



GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Gitmek isteyip de gidip göremediğim her yer.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Dünya turu.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Genelde iyimserim, lakin umutsuzluğa düştüğümde, tarih boyunca doğruluk ve sevginin her zaman kazandığını hatırlarım. Tiranlar ve katiller hep olmuştur hatta bir süre yenilmez sanmışlardır. Ancak sonunda her zaman kaybederler diyen Mahanta Gandhi'nin sözlerine katıldığımı ve kimse yaptığı kötülükle kazanacağını düşünmesin! Bence ''sevgi ''ve ''insanlık' çok önemlidir.

**Bir de Nietzche'nin dediği gibi vicdanlı ve dürüst olmak hesaplı olmaktan iyidir. Hesap insanı makam sahibi yapar da vicdan daha önemli bir işe yarar ''insanı insan'' yapar! Sevgi ile kalın.