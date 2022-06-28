“Türkiye, kolonizasyon yaratmak için uğraşıyor”

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı Temvria köyünde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin saldırgan söylemlerde bulunmaya devam ettiğini ve bu tutumuyla, adadaki iki taraf arasındaki ilişkileri “zehirlediğini” söyledi.
Gazetenin bir diğer haberine göre Nuris, Türkiye’nin kabul edilemez tavırları ve “yasadışı eylemleri” nedeniyle, Kıbrıs sorunu müzakerelerindeki donmanın sürdüğünü dile getirdi.
Nuris, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a Yeşil Hat üzerinden gönderdiği binlerce mülteci aracılığıyla sözde “kolonizasyon” yaratmak için uğraş verdiğini iddia ederek, Avrupalı liderlere nüfusun yabancılaştırılmasına müsaade etmeyeceklerini ilettiklerini belirtti.
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