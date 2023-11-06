“Türkiye hücum düzenine geçti”

Türk savaş gemilerinin Kıbrıs’ın güney deniz bölgesinde sürekli varlık gösterdiği ve bölgenin Türk ilgi alanı olduğu mesajının verildiği belirtildi

Güney’de yayımlanan Fileleftheros, Orta Doğu’daki kriz ışığı altında, “bölgedeki gelişmelerde rolünün azaldığını” öne sürdüğü Türkiye’nin, “hücum düzenine” geçtiğini, bu “saldırganlığının” Kıbrıs’a, özellikle de ara bölgeye yansıttığını, deniz bölgesinde de yoğun bir varlık gösterdiğini öne sürdü.

Analiz-haberini “Erdoğan Tam Hücum Düzeninde… Ankara Öfke Yayıyor ve Cepheler Açıyor” başlığıyla manşete çeken gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin İsrail’i desteklemek için uçak gemilerini Doğu Akdeniz’e göndermekteki amacını sorguladığını hatırlattı, “Türk savaş gemileri Kıbrıs’ın güney deniz bölgesinde sürekli varlık gösteriyor ve bölgenin Türk ilgi alanı olduğu mesajını veriyor” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin karada ise özellikle Lefkoşa’da ara bölgede hareketlerde bulunarak, toprak “kopararak” emrivakiler yaratmaya çalıştığını iddia eden gazete, Türk tarafının, kısa süre önce karşılıklı anlayış anlaşmaları açıklanan Pile’de uzlaşıların kentsel kalkınma ve Rumlarla ilgili bütün bölümlerine itiraz ettiğini yazdı.

Gazete Rum Yönetiminin, Pile konusunda varılan uzlaşıların hayata geçirilmesinde ana meselenin, ara bölgenin denetiminden sorumlu Barış Gücü olduğunu, bu nedenle Türk tarafının sonradan itirazlar ortaya koymasına rağmen Barış Gücü’nün uzlaşılanların, pratikte uygulanmasını sağlaması gerektiği görüşünde olduğunu yazdı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen Çarşamba günü görüştüğü BM Genel Sekreteri’nin Barış operasyonlarından sorumlu yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’e “Pile uzlaşısının uygulanmasının kapsamlı anlaşmayla ilgili mesajlar verdiği, uygulanmaması durumunda ise olumsuz mesaj vereceği” görüşünü ilettiğini yazdı.

Hristodulidis’in Lacroix’e “Önemli bir uzlaşı ilerleyemezken kapsamlı bir anlaşma nasıl uygulanacak” dediğine işaret ederek Rum Yönetiminin BM’den, Ankara’dan işbirliği yapmasını istemesini talep ettiği de kaydedildi.

Türkiye’nin, ara bölgeyle ilgili her ne konuşulacaksa bunun KKTC ile konuşulması gerektiğini, Barış Gücü’nün muhatabının Türkiye değil KKTC olduğunu açıkça ortaya koyduğunu, KKTC’nin uzun süredir Barış Gücünün statüsü konusunda bir anlaşma (Status of forces agreement / SOFA) istediğini hatırlatan gazete, Lacroix’in Hristodulidis’e “BM’nin Türk tarafıyla uzlaşmak için SOFA tipi bir mantığa girmesinin söz konusu olmadığını” söylediğini aktardı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak BM’de, Türk tarafıyla uzlaşı için “bazıları alışılmışın dışında görülebilecek” bazı fikirler şekillendirildiği bilgisini de aktardı.

