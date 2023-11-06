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İsrail yine mülteci kampını vurdu

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İsrail, Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı. Olayda en ez 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

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İsrail yine mülteci kampını vurdu
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İsrail yine mülteci kampını bombaladı. Gazze'deki Bureyc kampına yapılan saldırıda en az 20 kişi öldü. Çok sayıda yaralı var.
Gazze Şeridi'ne adını veren Gazze bölgesindeki Bureyc mülteci kampı, geçen perşembe günü de İsrail saldırılarının hedefi olmuştu. Bu saldırıda,  en az 15 Filistinlinin öldüğü duyurulmuştu.
Bureyc mülteci kampı geçtiğimiz günlerde vurulan Nuseyrat mülteci kampının hemen yanında bulunuyor.
46 BİN MÜLTECİ YAŞIYOR
Bureij, Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan nispeten küçük bir mülteci kampı olma özelliği taşıyor. Kamp, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) kayıtlı yaklaşık 46 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor.
Geçtiğimiz birkaç gün içinde İsrail, kuşatma altındaki Gazze'de nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden bazıları olan mülteci kamplarına çok sayıda saldırı düzenledi.
Bu arada Gazze Şeridi’nde bulunan Kudüs Hastanesi çevresi saatlerdir İsrail’in hem hava hem de topçu atışlarına maruz kalıyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze’de binlerce yerinden edilmiş kişi ile yüzlerce yaralıyı barındıran Kudüs Hastanesinin çevresi sabah saatlerinden itibaren İsrail’in onlarca hava ve topçu atışlarına hedef oldu. Saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı.
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