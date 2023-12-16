Türk-Yunan ilişkilerinde Kıbrıs vurgusu

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı ve DİSİ partisi başkanı Annita Dimitriu, Brüksel’de önceki gün gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi liderler toplantısına katıldı.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesinde yer alan habere göre Dimitriu, toplantının ardından yaptığı açıklamada AB’nin güvenlik ve istikrar unsuru olarak, perspektifler ve güvenlik meydana getirecek bir barış sürecinin ileriye götürülmesiyle gerek Ukrayna gerek de Orta Doğu’da kan dökülmesine son verilmesi konusunda önderlik etmesi gerektiğini de savundu.
Gazete Dimitriu’nun toplantı çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le de bir araya geldiğini ve görüşmede Borrell’in raporu ışığında AB-Türkiye ilişkileri yanı sıra bu hususta Kıbrıs sorunu çözüm süreciyle esaslı bir şekilde bağlantı kurulması ihtiyacının da ele alındığını belirtti.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Dimitriu’yu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşme konusunda bilgilendirdiğini de yazan gazete, Miçotakis’in Türk-Yunan ilişkilerindeki tam normalleşmenin Kıbrıs sorunundan geçtiğine dair istikrarlı tezini ortaya koyduğunu aktardı.
Açıklamasında özellikle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le yaptığı görüşme üzerinde duracağını belirten Dimitriu, Miçotakis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeyle ilgili ayrıntılı bilgilendirmesinden, Miçotakis’in Türk-Yunan ilişkilerindeki tam normalleşmenin Kıbrıs sorunundan geçtiğine dair sağlam bir duruşa sahip olduğunu anladıklarını dile getirdi.
Dimitriu AB-Türkiye ilişkileri konusunda ise, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in olumlu gündemle ilgili raporu ışığında, bunların Kıbrıs sorunu çözüm süreciyle esaslı bir şekilde ilişkilendirilmesinde ısrarcı olduklarını sözlerine ekledi.
Öte yandan Güney Kıbrıs Meclis Başkanı ve DİSİ partisi başkanı Annita Dimitriu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Yunanistan Başbakanı dostumuz Kyriakos Mitsotakis ile Borel raporu ışığında, Kıbrıs sorununun çözüm süreciyle anlamlı bir bağlanma ihtiyacına odaklanarak AB-Türkiye ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi hakkında bana geniş bir bilgi veren Yunanistan Başbakanı, Rum-Türk ilişkilerinin tamamen yumuşamasının Kıbrıs'tan geçtiğini bir kez daha vurguladı.
Hem Kıbrıs hem de genişleme gibi Avrupa'nın tüm önemli konularına yönelik eylemin tam koordinasyonunu yineledik.
Özellikle Sayın Erdoğan'ın niyetleri konusunda ortak bir adımdayız. Eğer bu niyetler gerçekten stratejik bir seçimse, bizi tamamen mutabık buluyor. Bu, önümüzdeki dönemde netleşecek ve kendi doğru diplomatik manevralarımıza tabidir.”
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