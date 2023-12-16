Tarihin en büyük ikramiyesini kazanınca yaptığı ilk iş ortaya çıktı

ABD’de geçen yıl 2 milyar dolarlık Powerball piyangosunu kazanan 31 yaşındaki Edwin Castro'nun zengin olduktan sonra yaptığı ilk iş ortaya çıktı

ABD’de geçen yıl Powerball piyangosunu tutturarak tarihin en büyük ikramiyesini kazanan Edwin Castro'nun zengin olduktan sonra yaptığı ilk iş arkadaşlarıyla lüks tatile çıkmak oldu.

Castro, Kasım 2022’de bir süpermarketten aldığı piyango biletiyle 2 milyar dolarlık büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Castro, büyük ikramiyeyi 29 yıl içinde taksit taksit almak yerine tek seferde 997 milyon dolar alma seçeneğini tercih etmişti.

Bir anda dev bir servete sahip olan 31 yaşındaki mimarın kimliği aylar sonra açıklanmıştı.

İkramiyeyi kazandıktan sonra kayıplara karışan ve sosyal medya hesaplarını da kapatan Castro'nun ilk iş olarak yakın arkadaşlarını Fiji'ye götürerek lüks tatilde çılgınca eğlendiği ortaya çıktı.

New York Post'un haberine göre, Castro ve yakın arkadaşları Fiji'de paraları saçarak denizin ve güneşin tadını çıkardı. Castro bu tatilde balık tuttuğu ve hindistancevizi suyu içtiği görüntüleri de paylaştı. ÜNLÜLERLE KOMŞU OLDU

Castro tatilden döndükten sonra parasını nasıl değerlendireceği konusunda bankacılarla görüşerek bazı yatırımlar yaptı.

Önceden California'daki üç odalı bir evde ailesiyle yaşayan Castro, ailesine lüks bir ev alıp çok sayıda koruma kiraladı.

Hollywood Hills bölgesinden 25,5 milyon dolara bir malikane satın alan Castro, Ariana Grande, Jimmy Kimmel ve Dakota Johnson gibi ünlü isimlere de komşu oldu.

