Trodoslar’daki 'hayalet otele' yıllar sonra alıcı çıktı

Trodoslar’da, Prodromos mevkiinde 1931’de inşa edilen ve 26 bin 520 metrekare alana sahip 89 yaşındaki Berengaria otelin alıcısının “Gordian Holdings” olduğu bildirildi

Trodoslar’da, Prodromos mevkiinde 1931’de inşa edilen, bin 400 m. rakımlı, terk edilmiş Berengaria otelin 2 milyon Euro’ya alıcı bulduğu bildirildi.

Fileleftheros 26 bin 520 metrekare alana sahip 89 yaşındaki Berengaria otelin alıcısının “Gordian Holdings” olduğunu yazdı.

Gazete otele geçen yıl da talip çıktığını ancak anlaşmanın son anda bozulduğunu hatırlattı.

“HAYALETLİ OTEL” SAHİPLERİNE UĞURLU GELMEMİŞTİ

Prodromo’lu zengin bir işadamının yaptırdığı otel, özellikle İngiliz turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmış ve Kraliyet ailesine mensup birçok kişinin yanı sıra ünlü İngiltere Başbakanı Winston Churchill’i de ağırlamıştı. Bir zamanların tanınmış simalarından Mısır Kralı Faruk da, bölgedeki birçok ülkenin devlet başkanı ve ileri gelenleriyle birlikte otelin müşterileri arasındaydı.

İngiliz Kralı Aslan Yürekli Richard’ın eşi Berengeria’nın adının verildiği otel, 53 yıl boyunca müşterilerine hizmet verdi.

Bölge sakinlerince hayaletli olduğuna inanılan otele ilişkin sorunlar, sahibi olan işadamının tesisi üç oğluna eşit şekilde devretmesiyle başladı.

Oğulları arasındaki çekişme, kıskançlık ve otel yönetimine ilişkin hatalı kararlar, ayrıca art arda meydana gelen ilginç kaza ve olaylar tesisin sonunu getirmiş ve halk arasında “uğursuz, hayaletli” olarak nitelenmesine yol açmış.

Çeşitli haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre otelin miras kaldığı 3 kardeş de şüpheli şekilde hayatlarını kaybetmişler. Kardeşlerden birinin eşi ve bir süre sonra müşterilerden bir kadın otelin havuzunda ölü bulunmuş, aynı dönemlerde otelin yöneticisi de intihar etmiş. Bölge halkı otel terk edildikten sonra binadan çığlık ve ağlama sesleri geldiğini, bazı günler güneş doğarken de “beyaz ipek giysiler içinde bir kadının otelde dolaşırken görüldüğünü” iddia ediyor. Otelin kalıntıları, bu söylentilerin de etkisiyle yıl boyunca yerli, yabancı turist akınına uğruyor.

“Hayalet hikayeleri” halk arasından çıkan uydurmalar mı, yoksa bölgeye kültür turizmini teşvik amaçlı reklam mı bilinmez ama otelle ilgili gerçek ise; terk edildikten sonra zaman zaman uyuşturucu müptelalarının sığınağı olarak kullanıldığı ve bu nedenle polis baskınlarına uğradığı.