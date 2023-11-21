Trodos’a sezonun ilk karı düştü

Trodos dağlarının zirvesine dün, yılın ilk karı düştü.
Haravgi gazetesi “Kitas Weather” isimli web sayfasına dayanarak, kar yağışının önceki gün 15.40 civarında başladığını ve bir süre sonra az miktarda olan karın eridiğini ekledi.
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