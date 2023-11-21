Kainatın en güzeli belli oldu

2023 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2023) önceki akşam yapıldı. El Salvador'un başkenti San Salvador'da düzenlenen yarışmada dünyadan 84 güzellik kraliçesi yarıştı.
KAİNAT GÜZELİ NİKARAGUA'DAN
2023 Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanarak, Miss Universe 2023 unvanını alan Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios oldu.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kainat Güzeli seçilen Palacios'a tacını bir önceki yılın kazananı ABD’den R'Bonney Gabriel taktı. Tacı alan Sheynnis Palacios gözyaşlarını boğuldu.
Daha önce Miss Nikaragua 2023 unvanını alan Palacios, Nikaragua tarihinde ilk kez bu ödülü kazanan isim oldu.
Taylandlı Antonia Porsild ise Kainat Güzellik Yarışması ikincisi oldu. Avustralyalı Moraya Wilson da yarışmanın üçüncüsü oldu.
84 ülkenin ulusal güzellik yarışmalarının birincilerinin yarıştığı bu yılki Miss Universe'ün jürisinde; model Halima Aden, "Queer Eye" yıldızı Carson Kressley, TikTok fenomeni Avani Gregg ve iki eski Miss Universe birincisi Trinidad & Tobago'dan Janelle Commissiong ve Fransa'dan Iris Mittenaere yer aldı.
YARIŞMADA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
Öte yandan Kainat Güzeli yarışmasında, 2023'te 72 yıldan sonra adayların seçimi sürecinde kapsayıcı değişikliklere gidildi. Yarışmaya ilk defa evli kadınların ve annelerin de katılmasına izin verildi.
Yarışma komitesinden yapılan açıklamada, "Hepimiz kadınların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olması gerektiğine ve bir insanın geçmiş kişisel kararlarının farklı alanlardaki başarılarına engel olmaması gerektiğine inanıyoruz" denildi.
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