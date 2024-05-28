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Tiroid bezi kanseri Güney Kıbrıs’ta ikinci sırada

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Tiroid bezi kanseri Güney Kıbrıs’ta ikinci sırada
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Güney Kıbrıs’ta tiroid bezi kanseri vakalarının kadınlarda en çok görülen 2’nci kanser türü olduğu belirtildi.
Haravgi gazetesi, 25 Mayıs Dünya Tiroid Sağlığı Günü sebebiyle yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ta tiroid bezi kanserinin kadınlarda en çok görülen ikinci ve erkeklerde ise altıncı kanser çeşidi olduğunun belirtildiğini yazdı.
Habere göre, en fazla 35-59 yaş aralığını etkileyen bu kanser türü, endokrin bezi kanserleri arasında en sık görülen kanser türü.
-Her üç kişiden biri tansiyon hastası
Öte yandan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta her üç kişiden birinin tansiyon hastası olduğunu yazdı.
Habere göre, “Kıbrıs Kardiyoloji Derneği” tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 29,5’inin, yani üçte birinin yüksek tansiyon hastası olduğu belirtildi.
 
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