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Larnaka Marinası anlaşması iptal edildi

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Güney Kıbrıs’taki en büyük yatırım olarak tarihe geçen liman ve marina inşasının 2022 yılında Kition şirketine verildiğini ancak o tarihten bugüne projede çok az ilerleme kaydedilmesi sebebiyle şirket ile Rum hükümeti arasında sorunların ortaya çıkması nedeniyle anlaşma iptal edildi

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Larnaka Marinası anlaşması iptal edildi
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Rum hükümeti, Larnaka Marinası inşasından sorumlu “Kition” firmasıyla sözleşmesini, uzun zamandır süregelen sorunların ardından, resmi olarak feshetti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum hükümetinin, “Kition Ocean Holdings” şirketiyle imzalanan, 1 milyar 200 milyon Euro değerindeki Larnaka liman ve marina inşası sözleşmesini dün resmen feshettiğini açıkladığını yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs’taki en büyük yatırım olarak tarihe geçen liman ve marina inşasının 2022 yılında Kition şirketine verildiğini ancak o tarihten bugüne projede çok az ilerleme kaydedilmesi sebebiyle şirket ile Rum hükümeti arasında sorunların ortaya çıktığını hatırlattı.
Rum hükümeti ile şirket arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kaldığının dün netleştiğini ve hükümetin, liman inşasının ilk bölümünü tamamladıktan sonra ikinci kısım için yeniden ihaleye çıkma düşüncesinde olduğunu ifade eden gazete, Kition şirketinin ise dün yaptığı açıklamada, her türlü hukuk yoluna başvuracağını duyurduğunu aktardı.
Habere göre Larnaka Limanı’nın işletmesini şimdilik Liman İdaresi üstlenecek.
 

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Etiketler; #Larnaka Marinası #Kition Ocean Holdings
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