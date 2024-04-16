Tıbbi kenevir üretimi adı altındaki saadet zinciri dolandırıcılığın Güney Kıbrıs’ta da izi bulundu

Tıbbi kenevir üretimi adı altındaki uluslararası saadet zinciri çetesini çökertmek için perşembe günü, 11 ülkeden 400 kolluk kuvvetinin katılımıyla ve Europol ile Eurojust’ın da desteklediği bir polis operasyonu düzenlendiği ve bu çetenin, Güney Kıbrıs’ta da izlerinin bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, operasyon çerçevesinde dokuz kişinin tutuklandığını ve sözde tıbbi kenevir üretimi için yatırımcılardan oluşan saadet zinciri bağlamında, yasa dışı yollardan elde edilen büyük miktarda paranın dondurulduğunu yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, diğer ülkelerden gelen yardım talebi sonucu “Örtbas Edilen Suçlarla Mücadele Birimi” (MOKAS) tarafından başlatılan soruşturmanın ardından, Güney Kıbrıs’ta da bu dolandırıcılık kapsamında, yasa dışı eylemlerin ürünü olan paraların bulunduğu hesaplar tespit edildiğini kaydetti.

MOKAS'ın, Rum bankalarında bulunan toplam 4 milyon euroluk hesapları dondurduğunu belirten gazete, yatırımcıların, tıbbi kenevir ekimi için katıldığı finansman platformuna yaptıkları hayali yatırımlardan toplam kaybının 645 milyon euro olduğunun tahmin edildiğini yazdı.

