Haspolat İlkokulu’nda Okuma Bayramı yapıldı

Haspolat İlkokulu’nda Birinci Sınıf öğrencileri okumayı sökerlerken, Birinci Sınıf öğrencilerine yönelik Okuma Bayramı etkinliği yapıldı.Haspolat İlkokulu Birinci Sınıf öğrencilerinin okuma bayramı belgeleri ile onure edindikleri güne Milli Eğitim Bakanlığından ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden konuklar da katıldılar.Haspolat İlkokulu’ndan Okuma Bayramı etkinliği ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:“Okulun açıldığı ilk gün annelerinin – babalarının ellerinden tutarak heyecanla okula gelen, sıraya oturan, derslere girip çıkan 1. sınıf öğrencilerimiz bugün artık birer okur – yazar oldular. Bunun ispatı olarak da okuma bayramında belgelerini aldılar.Bizlere bu süreçte çok farklı duygular yaşatan 47 minik öğrencimizin okuma – yazmayı öğrenebilmesi için özveri ile uğraşan, onlara her anlamda destek olan başta 1. Sınıf öğretmenlerimiz İnci Kalavasonlu ile Sünay Ballıer olmak üzere tüm öğretmenlerimize, okul çalışanlarımıza, okuma bayramımızın düzenlenmesinde katkı sağlayan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü akademisyen ve öğrencilerine çok teşekkür ederiz.”