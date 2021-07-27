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Tedavi görenlerin çoğu aşısız

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Güney’de tedavi gören vakaların yüzde 88,8’i aşı olmadı

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Tedavi görenlerin çoğu aşısız
 

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, tedavi görmekte olanların büyük bir kısmının aşısız oldukları bildirildi.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta pozitiflik oranının yüzde 1 olduğunu yazdı.
Haberde, 276 kişinin hastanelerde tedavilerinin sürdüğü vurgulandı.
Gazete, durumu ağır olan 71 hastadan 32’sinin entübe durumda bulunduklarını belirtirken, tedavi görenlerin yüzde 88,8’inin ise aşı geçmişinin bulunmadığının altını çizdi.
Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta randevusuz aşı sisteminin ilgi gördüğünü, faaliyete girdikleri günden itibaren 6 bin kişinin bu merkezlerde aşılandığını belirtti.
Güney Kıbrıs genelinde ise nüfusun yüzde 71,7’si ilk doz, yüzde 63,2’si ise iki doz aşı olmuş durumda.

 
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