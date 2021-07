“3. doz için acele etmeyin”

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı, sağlık çalışanı veya kronik hastalığın olmaması halinde üçüncü doz için acele edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, “Sinovac sizi korumayacak gibi düşünmeyin. En güvenilir olan Sinovac’tır” ifadelerini kullandı





Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa katıldı.

Serakıncı, Delta varyantının her yerde baskın bir duruma geçtiğini belirterek, “Avrupa’da bazı ülkelerden aldığım verilerde, yüzde 95’ten yüzde 98’i arasında her pozitif çıkanın Delta varyantı oluyor” şeklinde konuştu.

Delta varyantının daha hızlı yayıldığını ancak yoğun bakım ve ölüm oranının daha seyrek ilerlediğini aktaran Serakıncı, Delta varyantının hayatta kalmaya çalışan bir virüs olduğunu dile getirdi.

“2022 YILININ SONUNDA BU İŞ BİTECEK”

Tüm dünyada vaka sayıları yükselirken, KKTC’de olmamasının beklenemeyeceğini ifade eden Serakıncı, “Ekim’e kadar bu tempoda gideceğiz. 2022’nin sonunda bu iş bitecek. Bitecek derken, yok olacak bir daha karşılaşmayacağız değil, hayatımızda kalacak. Ancak normal yaşantımızda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SINOVAC AŞISI KÖTÜ BİR AŞI DEĞİL”

Sinovac aşısının kötü bir aşı olmadığının da altını çizen Serakıncı, “Tercih etme lüksümüz olduğunda ben yine de Sinovac derim” dedi ve MRNA’ya dayalı aşıların, uzun vadede hastalık gruplarını tetikleyebileceğini aktardı.

Üçüncü doz hakkında da açıklamalarda bulunan Nedime Serakıncı, “Kronik rahatsızlığı olan veya sağlık çalışanı olanlarda bu konuşuluyor” diye konuştu.

“Kıbrıs’ta korkuya dayalı bir Koronavirüs politikası güdüldü” diyen Serakıncı, “Kendimiz yarattık bunu… Bundan da şikâyet ediyoruz. Her hasta bireyseldir” dedi.

“EN GÜVENİLİR OLAN AŞI SINOVAC’TIR”

Türkiye’nin elinde şu anda Sinovac olmadığını BioNTech olduğunu da dile getiren Serakıncı, sağlık çalışanı veyahut kronik rahatsızlığı olmayanlar için şu anda üçüncü dozun çok erken olduğunun altını çizdi.

Nedime Serakıncı üçüncü doz için acele edilmemesi gerektiğine de vurgu yaparak, “Sinovac sizi korumayacak gibi düşünmeyiniz. En güvenilir olan Sinovac’tır” ifadelerini kullandı.

Moderna, BioNTech gibi aşıların uzun vadede ne yapılacağının bilinmediğini, panikle hareket edilmesinin doğru olmadığını aktaran Serakıncı, sosyal mesafe, hijyen ve maskeye özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

OCAK AYINDA ‘PİK’ BEKLENİYOR

Kış aylarında virüsün yeniden yükselmesinin beklendiğine işaret eden Serakıncı, “Ocak ayında ‘pik’ bekleniyor… Ancak kapanmayı gerektirdiğini düşünmüyorum, istatistiklere göre yeniden değerlendirilir tabiki” dedi.