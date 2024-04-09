Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cuma günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le New York'ta yaptığı görüşme, Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi, “Tatar-Guterres Görüşmesi Bumerang” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önerisine ilişkin yaptığı açıklamalara karşın Tatar-Guterres görüşmesinin Kıbrıs Rum tarafına “bumerang gibi döndüğü” yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşmeye ilişkin KKTC basınında yer alan açıklamalarına geniş yer veren gazete, Tatar-Guterres görüşmesinde herhangi bir önerinin ise gündeme gelmediğini ve sadece Guterres’in; “liderlerin istemesi durumunda üçlü görüşmeye hazır olduğunu belirttiği açıklamasının olduğunu” vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise haberini, “Tatar’ın Hedefi Tanınmanın İptali – Holguin Mayıs’ta Dönüyor” başlıkları altında verirken, Tatar’ın hedefinin “bir yandan Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabulü, diğer yandan ise Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanınmışlığının kaldırılması olduğunu” iddia etti.

Haberinin devamında Tatar’ın açıklamalarına da yer veren gazete, söz konusu açıklamalardan, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in mayıs ayında adaya geleceğinin anlaşıldığını da ifade etti.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Tatar Genel Sekreter'e Pile ve Astromerit Hakkında Konuştu” başlığı altında okuyucusuna yansıttı.

