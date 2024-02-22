Stilyanidis’in sözleri tepkiye neden oldu

Yunanistan’ın Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis’in önceki gün Yunan Meclisinde yaptığı konuşmada kullandığı ifade, tepkiye neden oldu.
Güney’de yayımlanan Haravgi, Stilyanidis’in ulusal konular ve Helenizm'in Kıbrıs’la ilgili mücadeleleri konusunda önceki gün Yunan Meclisinde yaptığı konuşmada kullandığı “Kıbrıs’ın yarısı Türk’tür” ifadesinin Mecliste tepkiye neden olduğunu yazdı.
Stilyanidis, tepkiler üzerine “kullandığı ifadenin tırnak içerisinde olduğunu ve Kıbrıs için mücadeleler verdiğini” söyledi. Stilyanidis, “Kıbrıs’ta, Kıbrıs Cumhuriyeti başkanları tarafından bile mecliste aynı kelimelerle buna karşılık gelen ifadelerde bulunuldu” dedi.
Yunanistan’daki “Özgürlük Rotası” partisi başkanı Zoi Konstantopulu ise açıklamasında ifadenin geri çekilmesini isteyerek Stilyanidis’in bunu “konuşmanın akışı içerisinde söylediğini ve bunu kastetmediğinden emin olduğunu” sözlerine ekledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.