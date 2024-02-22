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Stilyanidis’in sözleri tepkiye neden oldu

Yunanistan’ın Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Stilyanidis’in Yunan Meclisi’nde yaptığı konuşmada “Kıbrıs’ın yarısı Türk’tür” şeklinde ifade kullanması, Mecliste tepkiye neden oldu

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Stilyanidis’in sözleri tepkiye neden oldu
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Yunanistan’ın Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis’in önceki gün Yunan Meclisinde yaptığı konuşmada kullandığı ifade, tepkiye neden oldu.
Güney’de yayımlanan Haravgi, Stilyanidis’in ulusal konular ve Helenizm'in Kıbrıs’la ilgili mücadeleleri konusunda önceki gün Yunan Meclisinde yaptığı konuşmada kullandığı “Kıbrıs’ın yarısı Türk’tür” ifadesinin Mecliste tepkiye neden olduğunu yazdı.
Stilyanidis, tepkiler üzerine “kullandığı ifadenin tırnak içerisinde olduğunu ve Kıbrıs için mücadeleler verdiğini” söyledi. Stilyanidis, “Kıbrıs’ta, Kıbrıs Cumhuriyeti başkanları tarafından bile mecliste aynı kelimelerle buna karşılık gelen ifadelerde bulunuldu” dedi.
Yunanistan’daki “Özgürlük Rotası” partisi başkanı Zoi Konstantopulu ise açıklamasında ifadenin geri çekilmesini isteyerek Stilyanidis’in bunu “konuşmanın akışı içerisinde söylediğini ve bunu kastetmediğinden emin olduğunu” sözlerine ekledi.
 
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