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Şehitlerimizin hatıraları yâd edildi

“Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programı, ilk bölümü ile dün akşam BRT1’de yayın hayatına başladı.

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Şehitlerimizin hatıraları yâd edildi
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Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesini konu alan ve bu uğurda canlarını vermiş aziz şehitlerimizin hatıralarını yâd ederek yaşadıkları acıları, kahramanlık hikayelerini halkımızla paylaşmak için metin yazarlığı ve yönetmenliğini Muharrem Özdemir’in üstlendiği, "Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programı, ilk bölümü ile dün akşam BRT1 kanalında yayın hayatına başladı.
Ayda bir kez yayınlanacak olan “Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor” programının yayınlanan ilk bölümünde Şehit yakını Ahmet Aşır’ın Şehit edilen annesi ve 6 kardeşi anıldı.
Programın çekimleri, siyasiler, askeri komutanlar ve personeli yanında
Polis Okulu öğrencilerinin de katılımıyla BRT stüdyolarında gerçekleştirildi.
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