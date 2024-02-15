banner913
banner932
Akaryakıta zam
Akaryakıta zam
69 0
Bostancı yağmura teslim
Bostancı yağmura teslim
21 0
 
Yurttaşlık, pasaport ve vize harçlarına yüzde 65 artış
Yurttaşlık, pasaport ve vize harçlarına yüzde 65 artış
27 0
Cihangir çeyrek finalde
Cihangir çeyrek finalde
25 0
En fazla yağış Bostancı’ya düştü
En fazla yağış Bostancı’ya düştü
41 0
İngilizler, Maraş’ı Las Vegas görüyor
İngilizler, Maraş’ı Las Vegas görüyor
35 0
“İmkansız görüneni denemek gerek”
“İmkansız görüneni denemek gerek”
26 0
banner1012

Stefanu: "Doğal gaz, Kıbrıs sorununun çözümünde katalizör"

banner974
Stefanu: "Doğal gaz, Kıbrıs sorununun çözümünde katalizör"
banner971
AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, doğal gazın, Kıbrıs sorununda katalizör bir rol oynamasının mümkün olduğunu ifade etti.
Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun bu açıklamayı, partisinin elektrik faturalarının azaltılmasına ilişkin önerilerini sunarken yaptığını yazdı.
Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümü olmaksızın doğal gazın ileriye götürülmesine izin vermeyeceği şeklindeki değerlendirmeyi yorumlayan Stefanu, doğal gazın ileriye götürülmesinin en hızlı ve kolay yolunun Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu ifade etti.
Stefanu, AKEL olarak yıllardır Kıbrıs sorununun çözümünde doğal gazın katalizör bir rol oynayabileceğinden söz ettiğini de anımsattı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.