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Japonya artık dünyanın üçüncü büyük ekonomisi değil

Dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması değişti. Zayıf iç talep nedeniyle geçen yılın son çeyreğinde resesyona giren Japonya, 'dünyanın üçüncü büyük ekonomisi' konumunu Almanya’ya kaptırdı

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Japonya artık dünyanın üçüncü büyük ekonomisi değil
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Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya, ekonomisindeki daralma nedeniyle bu konumu Almanya'ya kaptırdı.

Japonya Kabine Ofisi verilerine göre Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023 Eylül-Aralık döneminde zayıf iç talep nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 ve yıllık bazda 0,4 yüzde geriledi.

Öngörüler, Japonya ekonomisinin söz konusu dönemde büyüyeceği yönündeydi.

Japonya'nın GSYH'si 2023’ün temmuz-eylül döneminde yıllık bazda revize edilmesinin ardından yüzde 3,3'lük düşüş göstermişti. Böylece Japon ekonomisi teknik olarak resesyona girerken, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) on yıldır uyguladığı ultra gevşek para politikasından çıkışına dair şüpheler de arttı.
 

Japonya ekonomisi resesyona girerken, Almanya'nın dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olarak Japonya'yı geride bırakması dikkati çekti.

Japonya'nın 2023 yılı nominal GSYH'si dolar bazında 4,2 trilyon dolar olurken, Almanya'nın 4,5 trilyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu da Japonya'nın Almanya'nın ardından dünya ekonomisinde dördüncü sırada yer aldığı anlamına geliyor.

JAPON YENİ SERT GERİLEDİ

Analistler, yenin değerindeki keskin düşüşün de bunun bir sebebi olduğunu ifade etti.

Japon yeni, son iki yılda dolar karşısında yüzde 18'den fazla değer kaybederken, BOJ’ın negatif faiz oranlarını sürdürmesi nedeniyle söz konusu kayıp geçen yıl yüzde 7 oldu.

Japonya'nın ekonomik üretiminin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim son çeyrekte yüzde 0,2 azalarak, düşüş eğilimi üst üste üçüncü çeyreğe taşındı.

Hızlı yaşlanmadan endişe duyulan ada ülkesindeki hane halkı, artan yaşam maliyetleri ve düşen reel ücretlerle mücadele ederken, şirket harcamaları son çeyrekte yüzde 0,1 düşerek zayıf kaldı.

14 YIL ÖNCE ÜÇÜNCÜLÜĞE DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan, dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında ABD ve Çin ilk iki sırada yer alıyor.

Çin 2010 yılında Japonya'yı geride bırakarak, ABD'nin ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmuştu. İki ülkenin toplamı da 14.6 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip olan ABD'nin altında bulunuyor.

Mevcut büyüme oranları göz önünde bulundurulduğunda bir süre sonra Çin'in ABD ekonomisini de geçerek dünyanın en büyük ekonomisi olması bekleniyor.

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