banner913
banner932
“Birçok UBP’li karşı adaya oy verdi”
“Birçok UBP’li karşı adaya oy verdi”
8 0
“Sorunun çözümü için her katkıya hazır”
“Sorunun çözümü için her katkıya hazır”
12 0
 
Hayat bir yılda yüzde 65 daha pahalı
Hayat bir yılda yüzde 65 daha pahalı
10 0
Sertoğlu: Kadın futbolcular rekor sayıda maç yaptı
Sertoğlu: Kadın futbolcular rekor sayıda maç yaptı
10 0
Dünya, 3 Temmuz'da tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı
Dünya, 3 Temmuz'da tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı
19 0
Baf’ta Kur’anlı tekbirli yürüyüş
Baf’ta Kur’anlı tekbirli yürüyüş
75 0
Sabahattin İsmail'e ilk ve son cevabım
Sabahattin İsmail'e ilk ve son cevabım
91 0
banner964

“Sonucu daha çok Türk tavrı belirleyecek”

banner476

Rum Dışişleri Bakanı Kombos: “Müzakerelerin ilerlemesi için süreç başladı. Sonucu daha çok Türk tavrı belirleyecek”

banner825
“Sonucu daha çok Türk tavrı belirleyecek”
banner960
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile görüşen Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Yunanistan’ın her zaman en büyük destekleri olduğunu söylediği konuşmasında “ortak vizyonumuz Kıbrıs’ın uzlaşılmış BM çerçevesinde, iki bölgeli iki toplumlu, siyasi eşitliği olan federasyon zemininde yeniden birleşmesidir” ifadesini kullandı. Kıbrıs sorununun yeniden gündemin parçası olduğu görüşünü de ortaya koyan Kombos “müzakerelerin ilerlemesi için bir süreç başladı. Sonucu daha çok Türk tavrı belirleyecek. Bizim tarafın çabaları devam edecek. Her istikamete, taksim çözümlerini veya benzer başka yaklaşımları kabul etmemizin söz konusu olmadığını vurguluyoruz.” dedi.
Kombos, Yerapetridis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta yapacağı görüşmenin  “müzakerelerin yeniden başlaması şartlarının yaratılması hedefini taşıdığını" söyledi. Gazetecilerin sorusu üzerine, Genel Sekreter’e “Başlamış görünen süreç çerçevesinde zemin hazırlamak maksadıyla müzakerelerin yeniden başlaması yöntemlerine dair yaklaşımını aktaracağını” söyleyen Kombos “Sürekli hedefimiz müzakerelerin yeniden başlamasıdır ve bu yöndeki çabalarımızı sürdürüyoruz. Çok yakında müzakere masasına geri dönme olanağını yakalamayı umuyorum” dedi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.