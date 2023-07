Rum Dışişleri Bakanı Kombos: “Müzakerelerin ilerlemesi için süreç başladı. Sonucu daha çok Türk tavrı belirleyecek”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile görüşen Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Yunanistan’ın her zaman en büyük destekleri olduğunu söylediği konuşmasında “ortak vizyonumuz Kıbrıs’ın uzlaşılmış BM çerçevesinde, iki bölgeli iki toplumlu, siyasi eşitliği olan federasyon zemininde yeniden birleşmesidir” ifadesini kullandı. Kıbrıs sorununun yeniden gündemin parçası olduğu görüşünü de ortaya koyan Kombos “müzakerelerin ilerlemesi için bir süreç başladı. Sonucu daha çok Türk tavrı belirleyecek. Bizim tarafın çabaları devam edecek. Her istikamete, taksim çözümlerini veya benzer başka yaklaşımları kabul etmemizin söz konusu olmadığını vurguluyoruz.” dedi.

Kombos, Yerapetridis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta yapacağı görüşmenin “müzakerelerin yeniden başlaması şartlarının yaratılması hedefini taşıdığını" söyledi. Gazetecilerin sorusu üzerine, Genel Sekreter’e “Başlamış görünen süreç çerçevesinde zemin hazırlamak maksadıyla müzakerelerin yeniden başlaması yöntemlerine dair yaklaşımını aktaracağını” söyleyen Kombos “Sürekli hedefimiz müzakerelerin yeniden başlamasıdır ve bu yöndeki çabalarımızı sürdürüyoruz. Çok yakında müzakere masasına geri dönme olanağını yakalamayı umuyorum” dedi.