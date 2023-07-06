“Büyük Britanya tezlerimizi destekliyor”

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, İngiliz Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle’ün davetlisi olarak Londra’da temaslarda bulunuyor. Dimitriu’nun İngiltere’ye resmî ziyarette bulunan ilk Rum Meclis Başkanı olduğu bildirildi.

Dimitriu İngiliz Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle ile görüşmesiyle başladığı temaslarına, Avam Kamarası Eğitim Komitesi Başkanı Robin Walker ve diğer komite üyeleriyle devam etti.

Dimitriu, ziyaretinin hedefinin “ Büyük Britanya gibi özel bir role sahip ülkelere 1974’ten bugüne Kıbrıs’ta olup bitenler, daha fazla işbirliği talep edebilecekleri konular ve şu anda ortaklaşa göğüslenmesi gereken muhtemel meydan okumalar hakkında bilgi vermek” olduğunu söyledi. Sir Roger’in Kıbrıs sorununda (Rum tezleri lehine) net tezleri olduğunu görmekten memnuniyet belirterek “özellikle Büyük Britanya’dan iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde müzakereleri yeniden başlatma çabamızda diplomatik açıdan yanımızda durduğunu gösteren sözler işitmekten çok mutluyuz” dedi.

