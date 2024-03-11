12 yaşındaki çocuğa taciz

Gazimağusa'da bir restoranda 12 yaşındaki kız çocuğuna çıplak fotoğraf göstererek tacizde bulunan zanlı tutuklandı

Gazimağusa’da Sushinn isimli restoranda yemek yediği sırada, 12 yaşındaki kız çocuğuna telefonundaki çıplak kadın fotoğrafını göstermek suretiyle çocuğa cinsel tacizde bulunan isminin baş harfleri I.B.F. olan kişi tutuklandı. Meseleyle ilgili tutuklanan zanlı, dün sabah, nöbetçi mahkemeye çıkartıldı.

Polis zanlı aleyhine mahkemeden soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri temin etti.

Dünkü duruşmada, meseleyle ilgili olguları polis anlattı. Polis, zanlının, 9.3.2024’te Gazimağusa’da Salamis yolu üzerinde bulunan Sushinn isimli restoranda yemek yemekte olan Gazimağusa’da sakin 12 yaşındaki çocuğa, tasarrufunda bulunan telefonundan çıplak kadın resmi göstermek suretiyle adı edilene cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıyı şikayet üzerine aynı gün tespit edip tutukladığını ve tasarrufundaki telefonu emare zapt ettiğini belirtti.

Tanık polis, meseleyle ilgili alınması gereken ifade ve incelenmesi gereken kamera kayıtları bulunduğunu belirtti. Polis, serbest kalması halinde tahkikatına etki etme olasılığı bulunan zanlı aleyhine mahkemeden tutukluluk emri talep etti. Yargıç, zanlının tahkikatın salimen tamamlanabilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

