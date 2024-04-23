Siyasi sığınma taleplerinde Güney Kıbrıs en üst sırada yer aldı

Politis gazetesi, AB İstatistik Enstitüsü’nün (Eurostat) verilerine göre Güney Kıbrıs’ın Ocak ayında, AB ülkeleri arasında nüfusuna oranla en fazla siyasi sığınmacı başvurusu alan ülke olduğunu yazdı.
Eurostat verilerine göre, her 100 bin kişilik nüfusa karşılık yapılan sığınmacı başvurusu sayısında Güney Kıbrıs 106 oranıyla ilk sırada yer alırken, Yunanistan ise 58,7 oranında başvuru aldı.
Ocak ayında 975 yeni sığınmacı başvurusu yapıldığını vurgulayan gazete, başvuruda bulunanlar arasında ilk sırayı ise 820 kişiyle Suriye uyrukluların aldığını aktardı.
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