banner913
banner932
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
14 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
26 0
 
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
28 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
14 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
14 0
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
14 0
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
18 0
banner1012

İskele’de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak

banner1020

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle İskele’de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak.

banner974
İskele’de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak
banner971
Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında Grand Sapphire Resort Hotel Casino ve Ceasar Resort (Dumika) bölgesine elektrik verilemeyecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.