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Silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti

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Silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti
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Anthupolis bölgesinde 23 Nisan'da yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan Güney Kıbrıs’ta yer altı dünyası mensubu Aleksi Mavromihali’nin (Aleksiu) yakın arkadaşı “Dimitriu” lakaplı Dimitris Androniku (34) hayatını kaybetti.
Politis gazetesi, Dimitris Androniku’nun, 23 Nisan’da trafikte büyük hacimli bir motosikletle seyrettiği sırada, kendisine scooter ile yaklaşıldığını ve 3 el ateş açıldığını anımsattı.
Ağır yalanan Androniku’nun, Salı akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini yazan gazete, polisin “kasıtlı cinayet” araştırması yaptığını belirtti.
 
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