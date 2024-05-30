Soyer’den Play-Off adımı

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Ulviye Bele, Ali Kozok

Soyer Aksu: Alamin (2), Mehmet, Deniz (4), İlan (12), Altay (6), Charles (9), Bilal, Gedeon (19), Klavash (4), Atila (9)

BÜY: Sabri (11), Umut (3), Emir (6), Hakan (6), Uche (22), Ariza, David’de. (9), Mihai

İlk periyot: 11-14

İlk yarı: 37-30

Üçüncü periyot: 54-41



Soyer Aksu, Baf Ülkü Yurdu’nu 65-57 yenerek Play-Off için önemli bir galibiyet aldı.

Baf Ülkü Yurdu ilk periyodu daha iyi oynadı ve 14-11 önde tamamladı.

İkinci periyotta Soyer Aksu etkili adamları ile farkı kapattı ve devreyi 37-30 önde bitirdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Soyer Aksu farkı açtı ve üçüncü periyodu 54-41 önde bitirdi.

Son periyoda tam saha pres ile başlayan Ülkü Yurdu farkı kapattı ve maçı eşitlese de etkili oyuncularının faul problemine girmesini fırsat bilen Soyer Aksu kontrolü ele aldı ve maçı 65-57 kazandı ve Play-Off için önemli bir galibiyet aldı.

Maçta Soyer Aksu’dan Gedeon -9 sayı , 11 ribaund ile maçı double double yaparak 21 verimlilikle oynadı.

