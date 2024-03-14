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Sahipsiz valizde yaklaşık 17 kilo uyuşturucu

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Sahipsiz valizde yaklaşık 17 kilo uyuşturucu
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Rum gümrük makamlarının, Singapur-Münih-Güney Kıbrıs güzergahını izleyen sahipsiz valizde yaptığı aramada yaklaşık 17 kilo hintkeneviri tespit ettiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, valizin sahibinin, uçağı kaçırdığını, bu nedenle valizin ilk başta kimse tarafından teslim alınmadığını yazdılar.
Gümrük makamlarının valizin aranmaması nedeniyle yaptığı aramada, valiz içerisinde 16 kilo 752 gram hintkeneviri tespit ettiğini yazan gazete, geçtiğimiz salı günü valizi teslim almak için gelen 26 yaşındaki İngiliz vatandaşının polis tarafından tutuklandığını belirtti.
Habere göre, valizin sahibi 26 yaşındaki İngiliz, başka bir uçuşla Güney Kıbrıs’a gelirken uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul etti.
Bahse konu İngiliz ancak bunu birisine teslim edip etmeyeceği veya Güney Kıbrıs’ta kime vereceğini söylemeyi ret etti.
Larnaka Mahkemesi İngiliz hakkında 8 gün tutukluluk kararı verdi.
 
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