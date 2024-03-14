CTP Kadın Örgütü Başkanı Derya: “Haklarımız altın tepsiyle değil, alın teriyle kazanılıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, “Haklarımızı altın tepsiyle değil, alın teriyle kazanılıyor. Hakkımızı alacağız” dedi.

CTP Kadın Örgütü İskele Merkez Komisyonu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü "Özgürlük İrademizde" programı kapsamında, "İmbikten Süzdüklerimiz: Kadın Deneyimleri" konulu atölye çalışması düzenledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, İskele Osman Ağa Kültür Evi'nde düzenlenen etkinliğe İskele bölgesinde farklı alanlarda çalışma yürüten ve ortaya koydukları başarıyla bölgeye önemli katkıda bulunan Emine Sütçü, Ersin Nizam, Kadriye Boyacı ve Hanife Demir konuşmacı olarak katıldı. İskele ilçesine bağlı köylerden kadınların katıldığı çalışmada CTP Genel Sekreteri Milletvekili Asım Akansoy, CTP Kadın Örgütü Başkanı Milletvekili Doğuş Derya, CTP milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat ve CTP Kadın Örgütü İskele Merkez Komisyonu Başkanı Dudu Kılınç Cumaoğulları da hazır bulundu.

-“İskele bölgesinde adaletsizlik katmerleniyor”

Derya yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs'ta kadınların ihtiyaç duyduğu kurumsal düzenlemelerin genelde ihmal edildiğini ancak İskele bölgesinin diğer tüm bölgelerle kıyaslandığında daha çok ihmal edildiğini söyledi.

Kadınların doğurganlık hakları başta olmak üzere, şiddetsiz bir yaşam ve ekonomik güçlenme hakları konusundaki tüm destek mekanizmalarından mahrum yaşamak zorunda bırakıldığını anlatan Derya, "Yaptığımız çalışmalar ortaya koyuyor ki, kadınların emeği ve ihtiyaçları tüm ada genelinde görmezden gelinirken, İskele bölgesinde adaletsizlik katmerleniyor. İskeleli kadınlar daha çok görünmez kılınıyor" dedi.

Yaşanan vahametin son bulması için çalışmakta kararlı olduklarını belirten Doğuş Derya, "Haklarımız altın tepsiyle değil, alın teriyle kazanılıyor! Hakkımızı alacağız" dedi.

-Cumaoğulları: “İskeleli kadınlara yeni bir soluk getireceğiz”

CTP Kadın Örgütü İskele Merkez Komisyonu Başkanı Dudu Kılınç Cumaoğulları, konuklara hitaben yaptığı konuşmada Kadın Örgütü'nün İskele bölgesi ile birlikte yeni bir örgütlenme modeli içine girdiğini söyledi.

Bölgedeki kadınların ihtiyaçları için gereken her türlü çalışmayı yapacaklarını belirten Cumaoğulları, 8 Mart'ın önemine değinerek, bu mücadeleyi veren kadınları andı. Hem yeni görev alan kadınlara hem de konuşmacı olarak atölye çalışmasına katılan kadınlara teşekkürlerini sunan Cumaoğulları, "İskeleli kadınlara yeni bir soluk getireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdüren konuşmacılar katılımcılara iş yaşamında kadın olmakla ilgili deneyimlerini aktardı. Etkinlikte ilk sözü alan iş insanı Emine Sütçü yaptığı konuşmada, iki çocuk annesi olmasına rağmen içinde kalan üniversite okuma hayalini 30 yaşında gerçekleştirdiğini anlattı.

Gazimağusa’daki ilk bilgisayar şirketini kendisinin kurduğunu kaydeden Sütçü, kadın olduğu için ihalelerden dışlandığını belirterek, “Aldığım ilk ihale de altı saat sonra iptal edildi” dedi. Daha sonra, Osman Ağa Kültür Evi’ni kurarak kültür ve tarihe de sahip çıkan Sütçü, en büyük hayalinin İskele’de bir lavanta bahçesi oluşturarak kadın istihdamına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

İş insanı Kadriye Boyacı da etkinlikte yaptığı konuşmada, özel sektör çalışanı olarak başladığı iş yaşamında kendi işini kurma hikayesini anlattı.

Kız İzci Lideri Ersin Nizam izcilik alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattığı konuşmasında, kadın olmanın zorluklarıyla başa çıkmak için dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Etkinlikte son sözü alan Hanife Demir ise, Kıbrıs Türk toplumunda sosyal, ekonomik ve siyasi platformlarda kadının günden güne daha görünür hale geldiğine işaret etti.