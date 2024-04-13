Lider ikinci devrede Mesarya’nın fişini çekti

Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Mesarya karşısında ilk devrede gol bulamazken ikinci devrede Doukara ve Dinopeter’in arka arkaya golleriyle sahadan 4 – 0 galip ayrılarak 2 puan farkla liderliğini sürdürdü

Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Hakan Gök, Engin Akkagün

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Ünal, Mehmet Gürlü, , Zihni (Yusuf Kondoz)

Yusuf Beyazi (Uğur), Emre Özsin (Hasan Evren), Erhun, Emre Kuvvetlişahin (Mustafa), Nevzat (Doğukan), Doukara, Dinopeter

Mesarya: Hasan, Yusuf, Okan, Erin, Eren, Tacettin (Mustafa Korkmaz), Emrecan (Abdullah), Mert, Oğulcan, Umut (Tuğrul), Civan

Goller:Dk48, 50 ve 70 Souleymane Doukara, Dk75 Dinopeter (MTG)



AKSA Süper Lig’de 27. haftaya lider giren Mağusa Türk Gücü, Mesarya’yı Dr. Fazıl Küçük Stadında konuk etti.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi karşısında ilk devrede bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen sarı yeşilliler, ikinci yarıda kaydettiği gollerle rakibini 4 – 0 mağlup ederek geçtiğimiz hafta yükseldiği liderliğini sürdürdü.

İlk yarısı golsüz 0 – 0 sona eren maçta Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri 48, 50 ve 70. dakikalarda Souleymane Doukara ile 75. dakikada Dinopeter attı.

4 – 0’lık galibiyetin ardından Mağusa Türk Gücü puanını 75 yaptı. Mesarya ise 26 puanda kaldı.



