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Lider ikinci devrede Mesarya’nın fişini çekti

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Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Mesarya karşısında ilk devrede gol bulamazken ikinci devrede Doukara ve Dinopeter’in arka arkaya golleriyle sahadan 4 – 0 galip ayrılarak 2 puan farkla liderliğini sürdürdü

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Lider ikinci devrede Mesarya’nın fişini çekti
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Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Hakan Gök, Engin Akkagün
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Ünal, Mehmet Gürlü, , Zihni (Yusuf Kondoz)
Yusuf Beyazi (Uğur), Emre Özsin (Hasan Evren), Erhun, Emre Kuvvetlişahin (Mustafa), Nevzat (Doğukan), Doukara, Dinopeter
Mesarya: Hasan, Yusuf, Okan, Erin, Eren, Tacettin (Mustafa Korkmaz), Emrecan (Abdullah), Mert, Oğulcan, Umut (Tuğrul), Civan
Goller:Dk48, 50 ve 70 Souleymane Doukara, Dk75 Dinopeter (MTG)
 
AKSA Süper Lig’de 27. haftaya lider giren Mağusa Türk Gücü, Mesarya’yı Dr. Fazıl Küçük Stadında konuk etti.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi karşısında ilk devrede bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen sarı yeşilliler, ikinci yarıda kaydettiği gollerle rakibini 4 – 0 mağlup ederek geçtiğimiz hafta yükseldiği liderliğini sürdürdü.
İlk yarısı golsüz 0 – 0 sona eren maçta Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri 48, 50 ve 70. dakikalarda Souleymane Doukara ile 75. dakikada Dinopeter attı.
4 – 0’lık galibiyetin ardından Mağusa Türk Gücü puanını 75 yaptı. Mesarya ise 26 puanda kaldı.
 
 
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