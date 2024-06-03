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Rumların yurtdışı seyahatlerinde rekor artış

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Rumların yurtdışı seyahatlerinde rekor artış
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Rumların yurtdışı seyahatlerinde bu yıl, rekor artış yaşandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, seyahat acentelerinden elde edilen bilgilere dayanarak, 2019’da 1,5 milyon Rum’un, 2022’de de 1,3 milyon Rum’un yurtdışına seyahat ettiğini kaydederek, bu yıl yapılması beklenen yurtdışı seyahatlerinin 1,7 milyon kişiyi aşmasının beklendiğini yazdı.
Gazete, Rumların tatil için en çok Yunanistan ve Yunan adalarını tercih ettiğini belirtirken, tercih edilen diğer ülkelerin İtalya, Viyana, Fransa, Almanya gibi orta Avrupa ülkeleri ile İskandinav ülkeleri olduğunu kaydetti.
 
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