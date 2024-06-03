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Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 75,45 oldu

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Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 75,45 oldu
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 Türkiye’de mayıs ayı enflasyonu belli oldu.
Enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37 artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 75,45'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
TÜİK verilerine göre TÜFE'deki değişim mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 oldu.
Enflasyon beş aylık süreçte yüzde 22,72 olarak açıklandı.
Ekonomistlerin ortalama enflasyon tahmini, Reuters anketinde aylık yüzde 3, yıllık yüzde 74,8 düzeyinde olurken, AA Finans anketinde aylık yüzde 3,04, yıllık yüzde 74,89 olmuştu.
 
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