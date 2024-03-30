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Rumların sağlık ve DNA haritası hazırlanıyor

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Rumların sağlık ve DNA haritası hazırlanıyor
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Güney Kıbrıs’ta nüfusun sağlığıyla ilgili demografik yapısı ve DNA analizine ilişkin çalışma başlattı.
Çalışma, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Kıbrıs” Üniversitesi Aristia biyobanka ve biyotıp araştırmaları merkezinin 2019-2023 döneminde kaydettiği 8 bin 500 Rum gönüllü üzerinden yapılacak.
Fileleftheros'ta yer alan habere göre, araştırma, biyobank.cy adıyla bilinen Aristia Biyobanka ve biyotıp araştırma Merkezi’nin AB’nin Horizon 2020 programı çerçevesinde AB, Rum Yönetim ve “Kıbrıs” Üniversitesi tarafından finanse edilecek.
2019-2023 döneminde biyobankaya gönüllü kayıt yaptıranların yüzde 17’si hipertansiyon hastası olduğu ve düzenli ilaç tedavisi aldığını söyledi. Yüzde 4,8’i astım, yüzde 2,5’i böbrek rahatsızlığı, yüzde 1,8’i kanser, yüzde 1’i miyokardial enfarktüs (kalp krizi), yüzde 1’i de felç geçirdiği beyanında bulundu.
Rumların DNA dizilimi ve detaylı analizinin de yapılacağı, bu kapsamda bin Rum’un DNA verilerinin kaydedildiği belirtilen haberde, veri tabanlarında bin Rum’un genomu, yani ilk DNA referansı bulunduğu, bu sayının çok yakında bin 500’e ve daha sonra da 5 bine çıkarılacağı kaydedildi. Bu sayede Rumların genetik mirasının ortaya çıkacağına işaret edildi.
 
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