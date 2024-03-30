Aksa Futbol Ligleri 25. Hafta günün sonuçları

SÜPER LİG
30 Mart 2024, Cumartesi
MağusaT.Gücü-Türk Ocağı: 5 – 0
Doğan T.Birliği-T.H.Dumlupınar: 5 – 1
Yeniboğaziçi-M.Karşıyaka: 2 – 2
Cihangir-ChinaB.G.Gücü: 2 – 1
Göçmenköy-Çetinkaya: 2 – 5
31 Mart 2024, Pazar
15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-K.Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)
15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Mesarya (Evren Karademir)
15.00 İskele Cumhuriyet Stadı PeraL.G.Birliği-Lefke (Kerem Eran)
1.LİG
30 Mart 2024, Cumartesi
Hamitköy-Düzkaya: 3 – 2
Binatlı-Geçitkale : 5 – 3
M.H.Yılmazköy-M.Değirmelik: 0 – 0
31 Mart 2024, Pazar
15.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Ozanköy(Fatih Bardakçıoğlu)
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Lapta (Ferhat Tuna)
15.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Gönyeli (Fehim Dayı)
15.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mormenkşe-BafÜ.Yurdu(Burak Mandıralı)
15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı D.C.Çanakkale-Ü.Maraş (Ali Özer)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.