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Aksa Futbol Ligleri 25. Hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 25. Hafta günün sonuçları
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SÜPER LİG
30 Mart 2024, Cumartesi
MağusaT.Gücü-Türk Ocağı: 5 – 0
Doğan T.Birliği-T.H.Dumlupınar: 5 – 1
Yeniboğaziçi-M.Karşıyaka: 2 – 2
Cihangir-ChinaB.G.Gücü: 2 – 1
Göçmenköy-Çetinkaya: 2 – 5
31 Mart 2024, Pazar
15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-K.Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)
15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Mesarya (Evren Karademir)
15.00 İskele Cumhuriyet Stadı PeraL.G.Birliği-Lefke (Kerem Eran)
 
1.LİG
30 Mart 2024, Cumartesi
Hamitköy-Düzkaya: 3 – 2
Binatlı-Geçitkale : 5 – 3
M.H.Yılmazköy-M.Değirmelik: 0 – 0
31 Mart 2024, Pazar
15.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Ozanköy(Fatih Bardakçıoğlu)
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Lapta (Ferhat Tuna)
15.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Gönyeli (Fehim Dayı)
15.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mormenkşe-BafÜ.Yurdu(Burak Mandıralı)
15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı D.C.Çanakkale-Ü.Maraş (Ali Özer)
 
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