Rum yönetiminin gazetecilerin casus yazılımla dinlenmesine destek vermesi eleştiriliyor

Güney Kıbrıs'ta Meclis İçişleri Komitesi, Rum yönetimini, gazetecilerin izlenmesine olanak tanıyan AB tüzüğünü desteklemek için Fransa’nın arkasında siper almakla” suçladı, Rum yönetimi “Fransa dost ülke ve Güvenlik Konseyi üyesi” diyerek kendini savundu



Fileleftheros ve Haravgi’nin aktardığına göre Rum yönetimi, AB’nin European Media Freedom Act-EMFA isimli tüzüğünün, Fransa tarafından önerilen ve üye ülkelerin, mahkeme emriyle gazetecilerin izlenmesi/dinlenmesi için casus yazılımlar kullanılmasına olanak tanıyan 4’üncü maddesi ile birlikte geçmesine destek vermekle suçlanıyor.

Rum yönetiminin bu tavrı Gazeteciler Birliği, Gazetecilik Etik Kurulu, İnternet Yayıncıları Örgütü, Gazete ve Dergi Yayıncıları Örgütü, Barolar Birliği ve Medya Enstitüsü tarafından kınandı.

Dünkü Meclis İçişleri Komitesi toplantısının ardından açıklama yapan Komite Başkanı Aristos Damianu, ihtilaf konusu 4’üncü maddenin “AB üyesi devletlerin, koşulan şartlara (mahkeme kararı) uygun olarak casus yazılım kullanabilmesine” olanak tanıdığına işaret ederek, gazetecileri izlemek için casus yazılım kullanılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Rum yönetiminin bir antidemokratik önlemi ileri götürenlerle birlikte hareket ederek geçmesi için baskı yapmasını eleştiren Damianu, izahat istedi.

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kiriakos Kuros ise European Media Freedom Act-EMFA tüzüğünü İspanya’nın sunduğunu, ihtilaf konusu 4’üncü maddeyi ise “ulusal güvenlik” gerekçesiyle Fransa’nın istediğini belirterek “Bizden, siyasi destek vermemizi istediler” dedi. Dinleme faaliyetinin mahkeme emrine bağlanması için çalıştıklarını anlatan Kuros ,“AB organlarındaki görüşmeler sırasında söz aldık çünkü Fransa dost ülkedir ve Güvenlik Konseyi üyesidir. Bizim mevzuatımız basın özgürlüğünün korunmasını kapsıyor” ifadelerini kullandı.

