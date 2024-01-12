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Emekli Astsubaylar Derneği: “Denktaş’ın vizyonu temel taşlardan biridir”

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Denktaş’ın vizyonunun KKTC’nin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

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Emekli Astsubaylar Derneği: “Denktaş’ın vizyonu temel taşlardan biridir”
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Dernek Başkanı Esen Ömürlü, Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle  yayımladığı mesajda, “Denktaş, adalet, eşitlik ve hürriyet ideallerine olan sarsılmaz inancıyla, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve onlara layık oldukları saygıyı kazandırmak için ömür boyu mücadele etmiştir” ifadelerini kullandı.
 
Gösterdiği liderlik, diplomatik beceri ve kararlılığın Denktaş’ı tüm Türk dünyasının saygı duyduğu bir figür haline getirdiğini belirten Ömürlü, “Onun vizyonu, bugün hala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biri olarak kalmaktadır. Rauf Denktaş'ın bıraktığı mirasın sadece geçmişteki bir hatıra olmadığını, aynı zamanda geleceğe dair bir ilham kaynağı olduğunu unutmamalıyız. Onun cesareti, kararlılığı ve liderliği, bugünün ve yarının genç liderleri için bir örnek teşkil etmektedir” dedi.
 
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