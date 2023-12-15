Rum Yönetiminden savunma için 162 milyon Euro

Güney Kıbrıs Meclisi Savunma Komitesi toplantısında 2024 yılıyla ilgili savunma bakanlığının bütçesinin mevcut sistemlerin bakımı yanı sıra mühimmat ihtiyacının karşılanması ve yeni silah sistemleriyle ilgili taksitlerin ödenmesi için 162 milyon Euro’ya ulaştığı bildirildi

Güney Kıbrıs Meclisi Savunma Komitesinin dün gerçekleştirdiği kapalı toplantıda, Savunma bakanlığının savunma donanımıyla ilgili bütçesinin ele alındığı haber verildi.

Toplantının Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ile RMMO Komutanı, Korgeneral Georgios Cicikostas huzurunda gerçekleştirildiğini yazan Politis gazetesi, 2024 yılıyla ilgili savunma bakanlığının bütçesinin mevcut sistemlerin bakımı yanı sıra mühimmat ihtiyacının karşılanması ve yeni silah sistemleriyle ilgili taksitlerin ödenmesi için 162 milyon Euro’ya ulaştığını belirtti.

Bütçeye dahil edilen mevcut rakam haricinde, RMMO’nun elindeki silah sistemlerinin düzeyinin aşamalı olarak yükseltilmesi için ek bütçe onaylanmasının son yılların taktiği olduğunu da yazan gazete, bu olgularla birlikte 2024 yılı için, savunma donanımıyla ilgili toplam bütçenin 170 milyon Euro’yu aşmasının beklendiğini ifade etti.

Bunun önceki iki yılla aynı seviyelerde olmasının beklendiğine işaret eden gazete, 2024 yılı içerisinde Yeşil Hatla ilgili elektronik gözetleme sisteminin kurulmasının tamamlanacağını, aynı zamanda H145M tipi ilk saldırı helikopterlerinin teslim alınacağını ekledi

