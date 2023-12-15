Güney’de Covid vakaları artışta

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz bir haftalık sürede Covid tespit edilen kişi sayısı bin 500 kişiyi geçti.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta 1-7 Aralık tarihleri arasında Covid tespit edilen kişi sayısının bin 538 kişi olduğunu yazdılar.

Gazete, 32 kişinin tedavi için hastanelere başvurduklarını ancak yatılı tedavi gören birinin olmadığını da aktardı.

