Güney’de Covid vakaları artışta

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz bir haftalık sürede Covid tespit edilen kişi sayısı bin 500 kişiyi geçti.
Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta 1-7 Aralık tarihleri arasında Covid tespit edilen kişi sayısının bin 538 kişi olduğunu yazdılar.
Gazete, 32 kişinin tedavi için hastanelere başvurduklarını ancak yatılı tedavi gören birinin olmadığını da aktardı.
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