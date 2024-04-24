Rum tarafı umutlu

Rum lider Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorunuyla ilgili ilerleme sağlanacağına dair umutlu ve hazır olduğunu ifade etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni açıklamalar yaptı; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan ziyareti Rum basınında yer aldı.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin Türk tarafının, AB’nin jestine karşılık vereceğini umut ettiğini yazdı. Gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk basınında yer alan açıklamalarına atıfta bulunarak, Tatar’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine önümüzdeki günlerde Azerbaycan'a gideceğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise yaptığı açıklamada Kıbrıs Rum tarafının; Kıbrıs sorunuyla ilgili herkes için olumlu koşulların nasıl oluşturulabileceğine dair spesifik planlamaya sahip olduğunu belirtti.

Hristodulidis, çabaların müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanması temennisini de yineledi.

Kıbrıs Rum tarafının ilerleme sağlanacağına dair umutlu ve hazır olduğunu ifade eden Hristodulidis, Holguin’in 7-14 Mayıs tarihlerinde adada olmasının beklendiğini söyledi.

Hristodulidis Holguin ile iki görüşme yapacağını ifade etti.

Gazete Holguin’in Cumhurbaşkanı Tatar ile de iki görüşme yapmasının beklendiğini yazdı.

