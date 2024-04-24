banner913
banner932
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
20 0
"Çözüme dair umutlarımızı hiç yitirmedik"
16 0
 
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
19 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
37 0
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
31 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
20 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
20 0
banner1012

Rum tarafı umutlu

banner1020

Rum lider Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorunuyla ilgili ilerleme sağlanacağına dair umutlu ve hazır olduğunu ifade etti

banner974
Rum tarafı umutlu
banner971
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni açıklamalar yaptı;  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan ziyareti  Rum basınında yer aldı.
Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin Türk tarafının, AB’nin jestine karşılık vereceğini umut ettiğini yazdı. Gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk basınında yer alan  açıklamalarına atıfta bulunarak, Tatar’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham  Aliyev’in daveti üzerine önümüzdeki  günlerde Azerbaycan'a gideceğini yazdı.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis  ise yaptığı açıklamada Kıbrıs Rum tarafının; Kıbrıs sorunuyla ilgili herkes için olumlu koşulların nasıl oluşturulabileceğine dair spesifik planlamaya sahip olduğunu belirtti.
Hristodulidis, çabaların müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanması temennisini de yineledi.
Kıbrıs Rum tarafının ilerleme sağlanacağına dair umutlu ve hazır olduğunu ifade eden Hristodulidis, Holguin’in 7-14 Mayıs tarihlerinde adada olmasının beklendiğini söyledi.
Hristodulidis Holguin ile iki görüşme yapacağını ifade etti.   
Gazete Holguin’in Cumhurbaşkanı Tatar ile de iki görüşme yapmasının beklendiğini yazdı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.