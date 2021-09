Rum tarafı New York'ta üçlü görüşme yapılmasında ısrarcı

Kıbrıs Rum tarafı, New York’ta, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü görüşme yapılması şeklindeki önerisini yineledi.

Haravgi gazetesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, New York’ta BM Genel Sekreteri ile yapacağı görüşmede, 1960 Anayasası’na dönüş konusundaki önerisiyle ilgili Guterres’e bilgi vereceğini ayrıca Kıbrıs Türk tarafının olumsuz tepkisinden de söz edeceğini ifade etti. Pelekanos, Rum yönetiminin New York’ta, üçlü görüşme yapılması önerisini de yineledi.

Gazete haberinde elde ettiği bilgilere dayanarak, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’ya gelmeyeceğini, daha önce planlanan iki liderin New York’ta Gutteres ile görüşmesinin de gerçekleştirilmeyeceğinin görüldüğünü yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde BM Genel Sekreteri ve diğer yetkililerle bir araya gelecek.

STEFANU-FRANSIZ ELÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Haravgi gazetesi aynı haberinin içerisinde, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano ile dün bir araya geldiğini ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ele aldığını yazdı.

Habere göre Stefanu, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması gerektiğini de vurguladı.